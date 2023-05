VIDEO: Max Verstappen verslaat Sergio Perez in F1 Miami Max Verstappen heeft op bizarre wijze de concurrentie het nakijken gegeven in Miami. Vanaf de negende startplek knokte de Nederlander zich naar voren en was verreweg de snelste van het veld. Sergio Perez kon niets beginnen tegen het tempo van zijn teamgenoot en kwam als tweede aan de meet, voor Fernando Alonso. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Miami in onderstaande video.