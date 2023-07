VIDEO: Verstappen verschalkt Sainz en komt naar P2 in F1 Oostenrijk Max Verstappen heeft na 249 ronden de leiding eindelijk weer eens afgestaan in de Formule 1. Na zijn eerste pitstop verscheen de Red Bull-coureur achter Charles Leclerc en Carlos Sainz als nummer drie weer op het asfalt van de Red Bull Ring, maar lang zou hij niet in die positie rijden. Een ronde na zijn pitstop gaat Verstappen met DRS eenvoudig voorbij aan Sainz om de tweede positie te pakken en aan de jacht op leider Leclerc te beginnen. De beelden van de inhaalactie zie je in de onderstaande video.