VIDEO: Verstappen vermoedt vogel te hebben geraakt in F1 Canada Max Verstappen ligt aan de leiding van de Grand Prix van Canada wanneer hij op de boordradio meldt dat hij vermoedt een vogel te hebben geraakt. Op de onboard van de Nederlander is te zien dat hij op de exit van bocht 4 een zwart object op de kerbstone raakt, al is moeilijk te zien wat het precies was. Niet veel later volgt de gele vlag voor de gecrashte George Russell.