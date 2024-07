VIDEO: Max Verstappen verliest bijna gehele voorsprong door slechte pitstop

Max Verstappen had de touwtjes stevig in handen in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander had een marge van zeven seconden opgebouwd en er leek geen vuiltje aan de lucht. Bij de tweede pitstop van de dag ging het echter mis. De linker achterband kwam niet goed los, waardoor de WK-leider een handvol seconden verloor. Opeens zat rivaal Lando Norris op zijn hielen.