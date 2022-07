De dertiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 van 2022 wordt verreden op de Hungaroring, dat sinds 1986 de thuishaven is van de Grand Prix van Hongarije. Destijds was dat de eerste race achter het IJzeren Gordijn en anno 2022 staat de race nog altijd op de kalender als traditionele afsluiting van de eerste seizoenshelft. Het circuit ligt nabij Boedapest, is 4,381 kilometer lang en telt veertien bochten. Het ronderecord staat op 1.16.627 en is sinds 2020 in handen van Lewis Hamilton, die met acht overwinningen ook recordhouder is op de Hungaroring.

Het rechte stuk van start-finish is het enige noemenswaardige rechte stuk op de Hungaroring en dat draagt dus bij aan het bochtige karakter van het circuit. Vooral de tweede sector bestaat uit een aaneenschakeling van bochten en dat maakt het maken van fouten in die sector nog een stuk kostbaarder, zegt regerend wereldkampioen Max Verstappen. "Als je de eerste bocht mist, dan kom je ook verkeerd uit voor de volgende", legt de Red Bull Racing-coureur uit in een uitlegvideo, die je hieronder kan bekijken.