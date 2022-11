VIDEO: Verstappen vecht zichzelf naar overwinning in Brazilië

Voor het Formule 1-seizoen van 2019 wisselde Red Bull Racing van Renault- naar Hondamotoren. Het was een jaar van opbouw. Max Verstappen won in de eerste seizoenshelft twee races, en pakte zijn eerste pole-position uit zijn carrière. Ook na de zomerstop bleef Red Bull snel, al was het gat met Mercedes over het hele jaar wel enorm groot.

Dat veranderde ineens bij de Grand Prix van Brazilië. En jaar eerder leek Verstappen al naar de zege te rijden, maar toen gooide Esteban Ocon als achterblijver roet in het eten. Nu leek alles goed te gaan. Op zaterdag pakte de Nederlander de pole en het gevoel in de auto was goed. Op zondag kwam Verstappen goed weg, en kon alleen Lewis Hamilton hem volgen.

Gevecht nodig

Toch kwamen er de nodige uitdagingen om de hoek kijken. Nadat Hamilton eerder naar binnen ging, volgde Verstappen een ronde later. In de pitstraat werd hij opgehouden door Robert Kubica in de Williams, waardoor hij achter Charles Leclerc en Hamilton terecht kwam. Toen de Brit de Monegask inhaalde, zette Verstappen zijn wagen er meteen tussen en aan het einde van het rechte stuk had hij ook Hamilton te pakken. De tweede pitstops verliepen soepel en Verstappen leek de race te controleren, al was het gat nooit erg groot.

Toen kwam er een safety car-situatie omdat Valtteri Bottas stilviel. Verstappen koos ervoor om naar binnen te gaan, en kwam achter Hamilton terecht. Bij de herstart pakte hij hem echter meteen terug, en Alexander Albon kwam in de andere Red Bull voor de Ferrari’s te liggen. Toen de rode wagens elkaar letterlijk in de wielen reden, stopte Hamilton bij de tweede safety car-fase en lag hij ineens vierde. Bij zijn inhaalpoging op Albon in de voorlaatste ronde raakte hij de Britse Thai, die terugviel tot buiten de punten. Max Verstappen kon zonder problemen winnen en Pierre Gasly, die eerder dat jaar teruggezet werd van Red Bull naar Toro Rosso, werd tweede. Hamilton pakte de derde plek, maar werd na de podiumceremonie teruggezet, waardoor Carlos Sainz in de McLaren alsnog even het podium op mocht met zijn team.