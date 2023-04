VIDEO: Max Verstappen vecht met Russell bij start sprint Baku Max Verstappen begint van de derde plek in de sprintrace in Baku, maar de Nederlander krijgt het niet makkelijk na een slechte start. George Russell ziet in bocht 1 zijn kans schoon om de Red Bull-coureur te verschalken, maar de tweevoudig wereldkampioen geeft niet op. Bocht na bocht rijden ze naast elkaar, totdat Verstappen, met flink wat tegenzin, zijn meerdere erkent in Russell.