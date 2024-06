Heel even zat de schrik bij de massaal aanwezige Nederlandse Formule 1-fans er goed in. Max Verstappen viel namelijk korte tijd stil op het rechte stuk van het circuit van Spielberg. Het leverde een rode vlag op en de coureur werd samen met zijn auto teruggebracht naar de pitbox.

Het had er alle schijn van dat dat het einde van zijn training zou zijn, maar niets bleek minder waar. Op het moment dat de groene vlag weer gezwaaid werd, reed Verstappen gewoon weer naar buiten. Het was dus een klein euvel. Red Bull Racing meldt dat het een sensorprobleem was. Na een reset was het verholpen.