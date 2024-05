Update: Max Verstappen krijgt waarschuwing na onnodig langzaam rijden in VT3

Max Verstappen was tegen het einde van de derde vrije training bezig met een snelle ronde. De eerste sector zag er veelbelovend uit, maar de coureur van Red Bull verloor in de tweede sector veel tijd. Bij het zwembadgedeelte van het Circuit de Monaco kwam hij echter vol in verkeer terecht en was het definitief afgelopen met een verbetering van zijn rondetijd.

Verstappen haalde vlak voor La Rascasse de langzaam rijdende Sergio Pérez, Esteban Ocon en Logan Sargeant in, die aan het oplijnen waren voor het begin van een snelle ronde. In de ogen van de wedstrijdleiding ging Verstappen bij het opkomen van start-finish niet snel genoeg aan de kant om zijn achtervolgers de ruimte te geven en dus kwam er een onderzoek.

De stewards concludeerden dat "hoewel wat hij deed niet gevaarlijk was en hij andere coureurs niet hinderde, reed hij onnodig langzaam op het rechte stuk van de start-finish." Dat is een overtreding van Artikel 33.4 van het FIA Formule 1 Sportreglement en daar kreeg Verstappen dus een waarschuwing voor.