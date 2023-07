VIDEO: Verstappen na track limits alsnog eenvoudig door naar Q3 Max Verstappen wist zich relatief eenvoudig te plaatsen voor Q2 in Hongarije, maar de Red Bull Racing-coureur is in dat segment extra aan het werk gezet. Vanwege het overschrijden van track limits in bocht 5 moest de Nederlander zijn rondetijd, die goed was voor de eerste positie, inleveren. Verstappen kwam vervolgens opnieuw op de baan met een nieuwe set mediums, maar daarop slaagde hij er niet in om de snelste tijd te rijden: op twee tienden van Lando Norris moest hij genoegen nemen met P2.