Na het vallen van de vlag tijdens de eerste training schoot Max Verstappen ook al even met zijn Red Bull door het grind en bij de tweede oefensessie lijkt het erop dat de problemen met de RB19 nog niet opgelost zijn. De Nederlander wilde een snelle ronde neerzetten, maar zowel bij de Hugenholtz-bocht als later op het circuit van Zandvoort verloor de kampioenschapsleider de achterkant. Op de boordradio klaagt hij ook over het feit dat de auto in medium-speed een raar gevoel geeft. Gelukkig kon Verstappen zijn weg gewoon vervolgen, maar naar wens verloopt het voorlopig nog niet voor de thuisrijder.

gedeeld