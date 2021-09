Door de jaren heeft Red Bull Racing regelmatig prachtige promotionele video’s naar buiten gebracht. Er werd al eens vol gas over de Afsluitdijk gereden en ook werd er een grote Amerikaanse road trip afgewerkt. Ditmaal is de renstal afgereisd naar het Siciliaanse Palermo, waar Max Verstappen een RB7 uit 2011 de sporen gaf. De video - getiteld ‘Ciao Palermo, Monza is calling’ - begint op de straatmarkt Ballarò, de oudste en bekendste van de stad. Via de smalle straten en brede boulevard van het historische stadscentrum komt men uit bij de Quattro Canti, waar Verstappen enkele donuts draait. Daarna vervolgt hij zijn weg naar de stadspoort Porta Felice en de promenade Foro Italico, waarna de rit eindigt op het Mondello-strand. Daar wordt de RB7 op de boot geladen.

