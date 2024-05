VIDEO: Max Verstappen stuk blijer met balans in VT2 F1 Imola

In de eerste Formule 1-training van het weekend in Imola was Max Verstappen verre van tevreden met de balans aan boord van zijn RB20. De Nederlander kreeg het niet voor elkaar om de auto op de baan te houden en kwam twee keer naast de baan terecht. Over de boordradio was het ongenoegen meerdere keren te horen, wat duidelijk maakte dat zijn team flink aan de bak moest om de wagen goed af te tellen. Red Bull Racing is daarin goed geslaagd, want in de tweede training lijkt alles een stuk beter te gaan. Over de radio liet de regerend wereldkampioen horen dat het gevoel in ieder geval een stuk beter is.