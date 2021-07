VIDEO: Verstappen versus Spitfire in 'Best of British battle'

In de aanloop naar de Britse Grand Prix op Silverstone werkte Max Verstappen al een race af in Engeland. Dat deed hij in de RB7, waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Voor de opnames van een video van de Oostenrijkse renstal toog de Nederlander naar het circuit van Goodwood, waar hij de strijd aanging met tegenstanders die hij normaal gesproken niet op het circuit zou treffen.

Voor de ‘Best of British battle’ streed Verstappen tegen een aantal voertuigen die de Britse cultuur belichamen. Zo verscheen er een dubbeldekkerbus aan de start, evenals een iconische zwarte Londense taxi en een auto vol mensen die naar een zomerfestival reisden. Ook het witte bestelbusje maakte zijn opwachting, net als de Supermarine Spitfire. In de bovenstaande video zie je of Verstappen deze strijd in zijn voordeel wist te beslechten.

De leider in het wereldkampioenschap geeft in ieder geval aan uit te kijken naar de race in Engeland. “De Britten houden van autosport en dat is bijzonder om te zien. Daarom vind ik het altijd leuk om in het land te zijn, maar op Silverstone zijn is zelfs nog iets beter”, vertelde Verstappen. “Het was geweldig om al deze typisch Britse voertuigen op het circuit te zien in de RB7. Ik hoop dan ook dat de fans genieten van dit kleine beetje plezier, voordat de race dit weekend plaatsvindt.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 haalt een Londense taxi in 1 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Catie Munnings en Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 3 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 4 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 5 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 6 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 7 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 8 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 9 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 10 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 11 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 12 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 13 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB7 en een spitfire 14 / 14 Foto door: Red Bull Content Pool