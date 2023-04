VIDEO: Max Verstappen snelste in VT3, Esteban Ocon verrast in Australië De derde vrije training werd door Max Verstappen als rapste afgesloten. Esteban Ocon verraste met een knappe derde tijd, terwijl het bij Sergio Perez een en al drama was. Nyck de Vries tekende voor de negentiende tijd, nadat hij tijdens de sessie een stuk van zijn motorkap was verloren. Bekijk onderstaande video voor een uitgebreide samenvatting.