VIDEO: Max Verstappen ook de snelste in tweede training F1 Jeddah Max Verstappen heeft prima werk geleverd op de openingsdag van het Grand Prix-weekend in Saudi-Arabië. De regerend Formule 1-kampioen was al de snelste coureur in de eerste sessie en herhaalde dit in de afsluitende training. VT2 gemist? Bekijk dan onderstaand een uitgebreide samenvatting.