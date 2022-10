VIDEO: Max Verstappen klokt snelste tijd na momentje in VT3 Amerika Max Verstappen heeft de snelste tijd op de klokken gebracht in de slotfase van de derde vrije training in Austin. In de laatste vijftien minuten bleek het op het Circuit of the Americas tijd voor de kwalificatiesimulaties. Verstappen schoot bij zijn eerste aanzet nog even rechtdoor in de listige eerste bocht, maar wist nadien de snelste tijd te noteren en die in de slotfase scherper te zetten. Bekijk hier de beelden in samenwerking met Viaplay.