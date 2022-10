VIDEO: Verstappen meteen naar snelste tijd tijdens VT1 GP Japan

Nadat diverse coureurs het circuit van Suzuka hadden verkend op de full wets en daar ook al tijden op hadden gereden, begon de regenval boven het circuit te verminderen. Max Verstappen was vervolgens een van de eerste rijders die het aandurfde om op pad te gaan met de intermediates, die minder water kunnen afvoeren via de groeven. Na ruim een half uur verscheen de WK-leider van Red Bull Racing op het asfalt en hij liet er geen gras over groeien door meteen naar 1.44.059 te snellen, goed voor de snelste tijd op dat moment.

Verstappen gaat de eerste training waarschijnlijk niet afsluiten met de snelste tijd, hoewel hij zich later nog verbeterde tot 1.43.362. Daarmee staat hij op de zesde positie, maar verbeteringen lijken onmogelijk nu het weer harder is gaan regenen. De snelste tijd is in handen van Fernando Alonso, die 1.42.248 nodig had voor zijn ronde.