VIDEO: Max Verstappen met eerste ronde naar snelste tijd Q1 F1 Zandvoort

Tactische fout van Mercedes? Verstappen: "Had anders ook gewonnen"

Max Verstappen stelt dat hij ook zonder de pitstop van George Russell tijdens de safety car-fase had gewonnen in Zandvoort. Doordat Russell op zijn eigen voorspraak naar softs wisselde, raakte Mercedes de buffer tussen Lewis Hamilton en Verstappen kwijt. Zonder die stop had Verstappen naar eigen zeggen echter ook aan het langste eind getrokken. "De harde banden kregen we niet echt aan de praat, maar op de zachtere compounds waren we echt snel."