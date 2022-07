De Formule 1 is dit weekend te gast op de Red Bull Ring voor de GP van Oostenrijk. Hier wordt volgens het sprintraceformat gereden, wat inhoudt dat het schema behoorlijk overhoop is gegooid. Op vrijdag vindt slechts een vrije training plaats voordat de kwalificatie op vrijdagmiddag verreden wordt. Deze sessie is van groot belang om de afstelling te vinden voor de belangrijkste momenten later in het weekend.

Max Verstappen heeft zijn sterke vorm op de Oostenrijkse omloop doorgetrokken met de snelste tijd. In de sessie, die eenmaal stilgelegd werd door Lando Norris en eenmaal door rotzooi op de baan, ging de Nederlander rond in 1.06.302. Dat bleek een tijd waar niemand meer aan kon tippen.

In bovenstaande video zie je de snelste ronde van Verstappen in de eerste vrije training in Oostenrijk.