VIDEO: Verstappen pakt met snelste ronde vijfde F1-zege op rij in 2023 Met groot vertoon van macht heeft Max Verstappen de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De WK-leider maakte twee ronden voor het einde nog een extra pitstop voor een aanval op de snelste ronde. Dat verliep succesvol, want terwijl hij het punt voor de snelste ronde veiligstelde, reed de Red Bull-coureur als winnaar onder de finishvlag door op de Red Bull Ring. Bij zijn vijfde opeenvolgende zege wordt hij op het podium geflankeerd door Charles Leclerc en Sergio Perez. Bekijk de beelden van de finish in de onderstaande video.