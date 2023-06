VIDEO: Verstappen ook snelste in door regen verstoorde VT3 F1 Spanje Na de snelste tijd in de eerste en tweede vrije training heeft Max Verstappen ook P1 geclaimd tijdens de derde oefensessie voor de Spaanse Grand Prix. Heel veel hebben de coureurs niet gehad aan de afsluitende training, want na tien droge minuten en een rode vlag viel er regen en moesten de intermediates van stal gehaald worden. Mogelijk is dat wel een goede voorbereiding geweest op de kwalificatie, die waarschijnlijk ook op een natte asfaltlaag wordt afgewerkt. De hoogtepunten van de derde training zie je in de onderstaande video.