VIDEO: Verstappen ook snelste in Q2, De Vries strandt op P15 Het tweede deel van de kwalificatie voor de GP van Australië is het eindstation geworden voor Nyck de Vries. De AlphaTauri-coureur wist zich in zijn laatste run niet te verbeteren en strandt daardoor op de vijftiende positie. Ook Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lando Norris en Kevin Magnussen wisten Q3 niet te halen, in tegenstelling tot Alexander Albon en snelste man Max Verstappen. De slotfase van Q2 zie je in de onderstaande video.