VIDEO: Verstappen snel, Russell verrassend uitgeschakeld in Q2 F1 Baku Het tweede deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft een daverende verrassing opgeleverd. Mercedes zag alleen Lewis Hamilton doordringen tot Q3, maar voor George Russell is de kwalificatie vroegtijdig ten einde gekomen. Ook voor Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Logan Sargeant zit de sessie er na Q2 op. Vooraan leek Charles Leclerc Q2 af te sluiten met de snelste tijd, totdat Max Verstappen in de absolute slotfase toesloeg. Bekijk de laatste minuten van het tweede kwalificatiesegment in Baku in de onderstaande video.