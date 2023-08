Het eerste incident van de tweede training vond al vroeg in de sessie plaats en Max Verstappen was daarbij betrokken. De Nederlandse Red Bull-rijder was bezig met een snelle ronde en kwam in de voorlaatste bocht Haas-coureur Nico Hülkenberg tegen. Verstappen kon maar net op tijd remmen en moest uitwijken. De wedstrijdleiding heeft ook besloten om dit incident nader te gaan onderzoeken, een penalty behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. De coureurs worden na de training bij de wedstrijdleiding geroepen om hun visie te geven.

Ook in de eerste training ging het maar net goed voor Verstappen. Toen kwam hij de Fransman Esteban Ocon tegen, dat werd door de mantel der liefde bedekt en kwam niet voor de stewards terecht.