VIDEO: Verstappen is Perez te snel af in kwalificatie F1 Bahrein De verwachtingen voor de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Bahrein waren hooggespannen. Vaak leidt dat tot teleurstellingen, maar niets was minder waar op het Bahrain International Circuit. De coureurs maakten er een spannende kwalificatie van met kleine verschillen, waarin Max Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. De hoogtepunten van de sessie zie je in de onderstaande video.