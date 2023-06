VIDEO: Verstappen schittert, Perez en Leclerc schutteren in kwalificatie De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje is uitgedraaid op een spectaculaire sessie met enkele incidenten en daverende verrassingen, zoals de vroegtijdige uitschakelingen van Carlos Sainz, Sergio Perez en George Russell. Geen verrassing was de man die pole-position voor zich opeiste: Max Verstappen. De Nederlander was in Q3 oppermachtig en mag zondag vanaf de beste positie aan de race beginnen. Hoe Verstappen pole pakte, zie je in de onderstaande samenvatting van de kwalificatie.