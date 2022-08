De marketingafdeling van Red Bull Racing staat bekend om hun creatieve en veelal spectaculaire video’s en demo’s. In de aanloop naar de start van de tweede seizoenshelft heeft de formatie uit Milton Keynes weer flink uitgepakt. Ditmaal schittert Max Verstappen in de hoofdrol van de video ‘From sim to reality’.

De Nederlandse Formule 1-kampioen wordt door de engineers van de simulator op het hoofdkwartier van de renstal in Milton Keynes flink uitgedaagd. Verstappen moet klaar zijn voor allerhande uitdagingen op zijn pad, van de iconische Eau Rouge tot (letterlijk) exploderende off-road wegen. In de multiplayer komt hij onder meer Tour de France-topper Wout van Aert tegen.

"Ik hou van Spa-Francorchamps, het is een van mijn favoriete circuits op de kalender", aldus Verstappen. "Ik ben geboren in België dus het is altijd een speciaal gevoel om hier weer te zijn. De race van vorig jaar waren de natste omstandigheden die ik ooit heb meegemaakt. Ik wilde me goed voorbereiden en mijn engineers hebben het zeer uitdagend gemaakt. Deze aanpak was heel erg leuk. Asfalt, off-road, dag, nacht, achtervolgd worden door een helikopter... Ik ben er klaar voor!"