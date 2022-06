De Formule 1 komt sinds 2016 op het Baku City Circuit. De eerste editie stond als de Grand Prix van Europa op de kalender, maar inmiddels is de Europese vlag ingeruild voor die van Azerbeidzjan en staat de wedstrijd ingeroosterd als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het 6,003 kilometer lange circuit is ontworpen door de bekende F1-architect Hermann Tilke en bestaat uit lange rechte stukken, die worden opgevolgd door in totaal twintig hoekige en langzame bochten.

Het ronderecord is in handen van Ferrari-coureur Charles Leclerc. In 2019 joeg hij zijn auto in 1.43.009 over de baan. Alle Grands Prix op het circuit gebouwd rondom Azadliq Square zijn door verschillende F1-coureurs gewonnen. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Red Bull-coureur Sergio Perez.

Max Verstappen neemt je in onderstaande video mee over het Baku City Circuit.