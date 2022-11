VIDEO: Verstappen in actie in tweede training F1 Brazilië Volg Max Verstappen tijdens een ronde in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Brazilië, waarin het vooral draait om lange runs ter voorbereiding op de sprintrace van zaterdag en de hoofdrace van zondag. De kwalificatie voor de sprintrace was immers vrijdag al. Bekijk hieronder Verstappen in actie in VT2 op het circuit van Interlagos.