VIDEO: Max Verstappen neemt je mee voor ronde over Silverstone

Acht keer eerder werkte Max Verstappen een Formule 1-race af op Silverstone. Tijdens de zeven Britse Grands Prix waaraan hij meedeed, eindigde hij twee keer als tweede en werd hij een keer vierde en vijfde. Van zijn drie uitvalbeurten op het circuit ligt met name die van 2021 nog vers in het geheugen. Al in de eerste ronde van de Britse GP botste hij in Copse met titelrivaal Lewis Hamilton, met een harde klap tegen de bandenstapels als gevolg.

Hoewel hij de Britse GP nog nooit op zijn naam schreef, heeft Verstappen wel een F1-zege op Silverstone behaald. Dat was de tweede race op het circuit in 2020, toen vanwege de coronapandemie ook de 70th Anniversary GP werd verreden. Silverstone kent dus weinig geheimen voor de coureur van Red Bull Racing, die in de onderstaande video in de sim laat zien hoe een rondje op het circuit eruitziet en wat de belangrijke punten van de baan zijn.

Zo zijn snelle bochtencombinaties kenmerkend voor Silverstone. Dat geldt voor bochten 1 en 2, maar ook de sectie met Copse, Maggots en Becketts is razendsnel en (zo goed als) vol gas. Voor deze delen van het circuit heeft Verstappen het belangrijke advies om niet te scherp te sturen: "Probeer in deze bochten niet te veel snelheid te verliezen."