VIDEO: Max Verstappen laat rondje Red Bull Ring zien in sim Het Formule 1-circus is neergestreken in Spielberg voor de Grand Prix van Oostenrijk. Plaats van handeling is de Red Bull Ring, de baan waar Max Verstappen al drie GP-zeges behaalde. De tweevoudig wereldkampioen laat de omloop in de Oostenrijkse bergen aan ons zien middels een ronde in de simulator.