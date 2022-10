VIDEO: Max Verstappen rijdt een ronde op het Autodromo Hermanos Rodriguez

Komend weekend strijkt de Formule 1 neer in Mexico. Het Autodromo Hermanos Rodriguez is het decor van de Grand Prix in Mexico-Stad. De race wordt op 2240 meter boven de zeespiegel afgewerkt, dit betekent dat alles vrij snel warm wordt. De hoogte heeft tevens invloed op de prestaties van de power unit en aerodynamica. Het circuit is 4,304 kilometer lang, bestaat uit zeventien bochten en bevat zeer lange rechte stukken. De Formule 1-coureurs rijden in de laatste sector het stadion binnen, waarbij ze omgeven worden door duizenden Formule 1-fans.

Komende zondag racet F1 71 rondjes over het circuit. De snelste rondetijd aldaar is voorlopig in handen van Valtteri Bottas. In 2018 scheurde de Fin met zijn Mercedes in 1.18.741 over de baan. Drie jaar daarvoor keerde het circuit op de kalender na een afwezigheid van 21 jaar. Drievoudig winnaar Max Verstappen laat zien waar de Formule 1-coureurs op moeten letten en hoe uitdagend de baan is.

