VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert Max Verstappen was het hele veld in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje te snel af. De Nederlander was bijna acht tienden sneller dan Red Bull-teamgenoot Sergio Perez en Esteban Ocon. Nyck de Vries imponeerde met een knappe vierde tijd. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de eerste vrije training in Barcelona.