VIDEO: Max Verstappen rapste man van de dag, Sainz crasht in Monaco Max Verstappen heeft de openingsdag van het Grand Prix-weekend in Monaco sterk afgesloten. De Nederlander knalde met zijn RB19 naar de eerste stek in de tijdenlijst. Niemand wist rapper te gaan. Carlos Sainz knalde juist met zijn Ferrari de vangrail in en zorgde voor een rode vlag. De tweede training gemist? Bekijk hier een uitgebreide samenvatting.