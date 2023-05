VIDEO: Verstappen raakt licht de muur in laatste bocht in Q1 Monaco Max Verstappen heeft in Q1 in Monaco de limiet opgezocht en ging er in de laatste bocht bijna overheen. De Nederlander schraapt langs de muur, maar beschadigt zijn Red Bull RB19 niet. Ondertussen heeft Charles Leclerc last van teamgenoot Carlos Sainz en schiet Lewis Hamilton rechtdoor in de Nouvelle Chicane.