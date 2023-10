VIDEO: Verstappen snelt naar pole, Perez valt tegen in F1 Qatar Max Verstappen is de opvolger van Lewis Hamilton als polesitter van de Grand Prix van Qatar. De Nederlander had in Q3 slechts één goede run nodig om de snelste tijd te rijden en zo pole te pakken voor de race op zondag. George Russell en Lewis Hamilton profiteerden van geschrapte rondetijden bij Lando Norris en Oscar Piastri, waardoor ze beslag legden op de tweede en derde startpositie. Voor Sergio Perez draaide de kwalificatie uit op een deceptie: hij werd in Q2 uitgeschakeld en moet zondag vanaf P13 starten, één plekje achter de eveneens tegenvallende Carlos Sainz. In de onderstaande video zie je de hoogtepunten van de kwalificatie in Losail.