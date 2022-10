VIDEO: Max Verstappen grijpt pole-position voor F1 Mexico Max Verstappen vertrekt zondag vanaf pole-position in de Grand Prix van Mexico. De regerend wereldkampioen had na de eerste runs in Q3 al de snelste tijd in handen en verbeterde zich in zijn tweede poging tot een 1.17.775, waarmee hij iedereen achter zich liet. George Russell en Lewis Hamilton completeerden de top-drie namens Mercedes. Bekijk hier de slotfase van Q3.