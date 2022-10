VIDEO: Verstappen passeert Vettel en Gasly in Singapore

Na de botsing tussen Zhou Guanyu en Nicholas Latifi moest de safety car naar buiten komen in de Grand Prix van Singapore. Bij de herstart werkte Max Verstappen zich binnen een ronde op naar P7, door achtereenvolgens Sebastian Vettel en Pierre Gasly in te rekenen. Vooral de inhaalactie op Gasly was fraai.

Verstappen belandde vervolgens aan de staart van Fernando Alonso voor P6. De Spanjaard hield de Red Bull-coureur achter zich, maar viel uit met een technisch probleem.