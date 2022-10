VIDEO: Verstappen pakt Hamilton voor de zege in Amerikaanse GP Max Verstappen heeft de mislukte pitstop van Red Bull Racing eigenhandig rechtgezet in de slotfase van de Amerikaanse GP. De Nederlander wist in eerste instantie Charles Leclerc te pakken (zie onderste video) en maakte in de slotfase volop jacht op Lewis Hamilton, die de leiding door de mislukte pitstop in zijn schoot geworpen kreeg. Bij zijn eerste kans sloeg de tweevoudig wereldkampioen meteen zijn slag.