VIDEO: En dat is 100! Verstappen pakt jubileum pole voor Red Bull

De 37ste poleposition in zijn carrière zal niet de moeilijkste zijn geweest voor Max Verstappen. De Nederlander was gedurende de hele kwalificatie de snelste en had uiteindelijk in Q3 een marge van drie tienden op de nummer twee, teamgenoot Sergio Pérez. De pole van Verstappen was de honderdste voor Red Bull Racing, sinds Sebastian Vettel in 2009 voor het eerst de snelste was in de kwalificatie. Ook die pole werd behaald in China.