VIDEO: Drukte op de baan, Verstappen houdt Sainz op tijdens VT2 Het was druk op de baan in de eerste fase van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië en dat heeft voor problemen met verkeer gezorgd. Zo reed Max Verstappen in de weg bij Carlos Sainz, die bezig was met een snelle ronde. Ook Red Bull-man Sergio Perez werd gehinderd. De beelden van het incident zie je in de onderstaande video.