VIDEO: Verstappen opent snel, maar niet blij met gevoel bij terugschakelen Max Verstappen werkt op softs een eerste snelle ronde af over het Circuit Gilles Villeneuve, maar toont zich niet tevreden over het gevoel bij het schakelen. "Het terugschakelen voelt als een grap!" Het hangt waarschijnlijk samen met de zogenaamde gear sync, al is het geluk dat teams op vrijdag slechts rijden met een vrijdagbak.