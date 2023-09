VIDEO: Verstappen op de hielen gezeten door McLaren-coureurs in VT3 F1 Japan Max Verstappen was ook de snelste in de afsluitende vrije training voor de Grand Prix van Japan, maar ditmaal was het gat naar de rest iets kleiner. De heren van McLaren volgden op iets minder dan drie tienden. Heb je de derde vrije training gemist? Geen nood. Bekijk meteen de samenvatting.