VIDEO: Max Verstappen ontevreden over F1-auto tijdens VT1 Singapore Het gaat voor Max Verstappen nog niet naar wens in Singapore. De Red Bull-rijder klaagt vanaf het eerste moment over onderstuur en een gebrek aan grip. Ergens valt dat natuurlijk wel te verklaren, want de Formule 1 is zo goed als de enige serie die dit weekend op het stratencircuit rijdt en daardoor is de baan erg vuil. Echt op tempo komt de Nederlander ook niet, want halverwege is er geen top-tien notering.