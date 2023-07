VIDEO: Verstappen ontevreden over balans na momentje tijdens VT3 Halverwege de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije prijkte de naam van Max Verstappen bovenaan de ranglijst, maar dat wil niet zeggen dat alles helemaal op rolletjes loopt voor de regerend wereldkampioen. Hij beleefde tijdens zijn tweede run een klein momentje in bocht twee, waarbij de achterkant uitbrak en de Nederlander zijn bolide ternauwernood in het juiste spoor wist te houden. Even later meldde hij via de boordradio dat het gevoel met de achterkant niet is zoals hij had gehoopt.