VIDEO: Max Verstappen ongenaakbaar in natte F1-sprintrace Oostenrijk Max Verstappen stond bij de start van de Formule 1-sprintrace in Oostenrijk even onder druk van teamgenoot Sergio Perez, maar pakte uiteindelijk de leiding terug. Daarna stond er geen maat op de regerend wereldkampioen. Hij domineerde en kwam als eerste over de meet. Bekijk een uitgebreide samenvatting van het eerste treffen op de Red Bull Ring.