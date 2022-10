VIDEO: Het Formule 1-debuut van Max Verstappen in Japan 2014 Het is alweer meer dan acht jaar geleden dat Max Verstappen voor het eerst in een Formule 1-auto stapte tijdens een Grand Prix-weekend. Hoewel Suzuka niet ideaal is om rookies te laten starten, had Toro Rosso dusdanig veel vertrouwen in de Nederlander om het toch te proberen.