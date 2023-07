VIDEO: Verstappen blijft Piastri nipt voor in sprint shootout F1 België Max Verstappen heeft pole-position veroverd voor de sprintrace in België. Zo dominant als op vrijdag was de tweevoudig wereldkampioen niet in de sprint shootout. Het verschil met de verrassende nummer twee Oscar Piastri was slechts elf duizendste van een seconde. Carlos Sainz completeerde de top-drie. Bekijk hier de slotfase van de sessie.