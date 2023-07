VIDEO: Verstappen vindt nieuwe F1-bandenregels 'helemaal ruk' De Formule 1 experimenteert in Hongarije voor het eerst met nieuwe bandenregels. De coureurs krijgen allemaal twee sets minder tot hun beschikking dan normaal, terwijl ook wordt voorgeschreven dat Q1 op harde banden, Q2 op mediums en Q3 op softs worden afgewerkt. In de aanloop naar de kwalificatie op de Hungaroring laat Max Verstappen op duidelijke wijze blijken dat hij geen liefhebber is van deze regels: "Het is helemaal ruk."